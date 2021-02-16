Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 25.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 27,85 коп., до 73,47 руб., курс евро — на 16,96 коп., до 89,49 руб.