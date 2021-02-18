Для беспрепятственной уборки снега в Екатеринбурге ГИБДД будет эвакуировать транспорт с улиц Комсомольской, Совхозной и Учителей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Сегодня коммунальные службы Екатеринбурга организуют масштабный вывоз снежных масс с улицы Комсомольской, на участке от улицы Блюхера до улицы Академической, а также с улиц Совхозной и Учителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В связи с проведением работ по уборке города от снежных завалов коммунальщики просят водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на указанных улицах.
На участках улично-дорожной сети будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.
Транспортные средства, препятствующие уборке улиц, будут эвакуированы при содействии экипажей ГИБДД, уточняют в администрации Екатеринбурга.
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