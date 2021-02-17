Челябинск вошел в топ-5 российских городов-миллионников с наибольшим приростом точек общепита

УрБК, Челябинск, 25.02.2021. В Челябинске по состоянию на январь этого года работает 2 тыс. 400 точек общепита. По сравнению с тем же месяцем прошлого года их число выросло на 8,06%. Об этом говорится в исследовании сервиса 2ГИС.



С этим результатом столица Южного Урала заняла 5-е место в рейтинге среди 15 российских городов-миллионников. Обогнали ее по годовому приросту точек общепита Волгоград (+25,39%), Уфа (+16,73%), Москва (+13,47%) и Казань (+12,71%).



Согласно исследованию, наибольший прирост в Челябинске за год показали суши-бары и рестораны японской кухни — их число увеличилось в два раза, до 68 заведений. Помимо этого, в городе стало на 55,4% больше точек с кофе навынос (рост до 230) и на 28,6% — заведений с пиццей в меню (до 90).