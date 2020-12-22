Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК представили общественности природоохранные проекты предприятия

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Экологи ЕВРАЗ ЗСМК представили общественникам и СМИ природоохранные проекты и мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», которые реализуются на предприятии.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, участниками пресс-тура на предприятие стали члены общественного экологического совета, представители администрации Новокузнецка и СМИ.
В частности, участникам пресс-тура показали установленные приборы учета на шламохранилище. Реализация этого проекта и других мероприятий позволили с 2012 года сократить сброс сточных вод в реку Томь в четыре раза. На предприятии начато строительство очистных сооружений, по завершении которого ЕВРАЗ ЗСМК сможет полностью прекратить сброс сточных вод: очищенная вода будет возвращаться в производство.
Производительность строящихся очистных сооружений составит 600 кубометров в час. В результате многоступенчатой обработки вода будет соответствовать требуемым нормативам ПДК по всем веществам. Общая площадь строительства составляет 6,3 тыс. кв. м. Подрядчики уже приступили к возведению будущих объектов комплекса. Проект планируется завершить в конце 2023 года. Вложения в него составят порядка 2 млрд руб.
Также, как рассказали экологи, на комбинате продолжается реализация проекта по внедрению усовершенствованной технологии охлаждения воды отделения конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре, который вошел в федеральную программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Переход на новую технологию позволит сократить специфические выбросы ароматических углеводородов от источников коксохимического производства в атмосферу на 85%, или более чем 1 тыс. т в год.
Проект предусматривает закрытый цикл охлаждения воды оборотного цикла конечных газовых холодильников без контакта с атмосферным воздухом. Вода после охлаждения коксового газа будет очищаться на специальной установке и возвращаться в производство, а охлажденный коксовый газ — поступать в химическое подразделение, где из него извлекут попутные компоненты и произведут товарные продукты. Очищенный таким образом газ вернется в топливную систему комбината для использования на ТЭЦ, в отопительных печах прокатного производства и на батареях коксохимического производства. На площадке уже начали демонтаж старого оборудования. Идет поставка оборудования и металлоконструкций для строительства теплообменника закрытого типа. Проект планируют завершить в 2022 году. Инвестиции в него составят 800 млн руб.
В 2020 году на ЗапСибТЭЦ, входящей в состав комбината, завершилась модернизация электрофильтров, которые очищают дымовые газы от золы при сжигании угля в котлах. Мероприятие также было включено в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В результате вредные выбросы в атмосферу Новокузнецка сократились на 10 тыс. т в год. Реализация проекта проходила поэтапно. С 2015 года модернизировали восемь электрофильтров четырех котлов второй очереди ТЭЦ. Благодаря модернизации степень очистки газов достигла 98,5%. Также в рамках проекта была выполнена реконструкция одного из котлов, которая обеспечила его работу на вторичных энергоресурсах — доменном и коксовом газах. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд руб.
«Реализация масштабной экологической программы ЕВРАЗ ЗСМК к 2024 году обеспечит снижение выбросов в атмосферу Новокузнецка на 22% и постепенный переход комбината к замкнутому водооборотному циклу», — сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Как сообщал УрБК, ранее представители компании Bureau Veritas Certification Rus подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента ЕВРАПЗ ЗСМК международным стандартам.
Система охватывает три направления деятельности предприятия: качество (ISO 9001), экологию (ISO 14001), охрану здоровья и промышленную безопасность (ISO 45001).
Продление международных сертификатов — свидетельство того, что внутренние процессы на ЕВРАЗ ЗСМК организованы эффективно, обеспечивают высокое качество продукции, соблюдение экологических норм, требований охраны труда и промышленной безопасности, сообщали тогда на комбинате.
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