На Южном Урале число выданных в январе займов «до зарплаты» выросло на 13,2%

УрБК, Челябинск, 25.02.2021. В Челябинской области в январе текущего года было выдано 54 тыс. 885 микрозаймов, что на 13,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (48 тыс. 485 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в январе 2021 микрозаймов оказалась Москва (97,9 тыс. ед.), на втором — Московская область (87 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (73,8 тыс. ед.), на четвертом — Свердловская область (68,4 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан (64,9 тыс. ед.).



В целом по стране в январе этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 1,88 млн ед., что на 23,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1,52 млн ед.).



Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, после сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, в дальнейшем выдача займов «до зарплаты» не только полностью восстановилась, но и возобновила рост. По его мнению, с осени прошлого года число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Причиной этого роста А. Викулин считает увеличение в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов — в начале 2021 года она составляла около 70%.