Около 18 кв. метров жилья в Москве могут купить жители Екатеринбурга вместо своей квартиры

Цена средней квартиры в Екатеринбурге (4 млн 704 тыс. руб.) эквивалентна стоимости 18,3 кв. м. жилья в Москве. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Отметим, что жители Челябинска могут купить в столице 9,4 кв. м., Нижнего Тагила — 7,2 кв. м., Магнитогорска — 7,1 кв. м.
«Понятно, что большинство людей покупает не крохотную студию в 15-20 метров и не комнату в коммуналке, а полноценную квартиру с помощью ипотечного кредита. Но наш анализ скорее сравнительный, мы хотели сопоставить возможности россиян из разных регионов», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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