В Магнитогорске будут судить членов ОПГ за незаконный оборот немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 24 млн рублей

УрБК, Челябинск, 25.02.2021. В Ленинский районный суд Магнитогорска Челябинской области направлено уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции стоимостью более 24 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в 2017-2020 годах местный житель создал организованную преступную группу (ОПГ) для приобретения и продажи нелегальных табачных изделий.



«Организатор приобретал у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия, которые перевозил в арендованные складские помещения. Остальные соучастники выполняли роли приемщиков, учетчиков товара, осуществляли выдачу табачных изделий оптовым и розничным покупателям, выступали в роли продавцов торговых павильонов, в которых реализовывались табачные изделия», — говорится в сообщении.



Шесть местных жителей обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками», части 4 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».



Отмечается, что из незаконного оборота изъяли более 172 тыс. пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью свыше 24 млн руб.



Кроме этого, на денежные средства организатора ОПГ (свыше 5,1 млн руб.) наложен арест.