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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 136 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. По состоянию на 24 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 97 тыс. 526 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 24 февраля число безработных составляло 98 тыс. 662 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 136 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,60%.

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