Механотерапия. Основные технические средства реабилитационной ЛФК

Механотерапия — это одна из методик лечебной физической культуры (ЛФК), ориентированная на восстановления двигательных функций мышц и суставов. Реабилитация осуществляется при активном использовании разнообразных технических средств https://www.ortorent.ru/napravleniya/apparat-dlya-mehanoterapii стационарного и амбулаторного типа. В частности речь идет о тренажерах, позволяющих многократно повторять физические упражнения в нужном темпе. Тренировка может иметь активный или пассивный характер, что определяется диагнозом и текущим физическим состоянием пациента. Нередко применяются ассистивные средства — механизмы и электротехнические устройства, компенсирующие отсутствие определенных физиологических возможностей с целью повышения автономности.





Основные цели и задачи механотерапии:— восстановления общей функциональности тела;— обеспечение подвижности суставов;— разработка мышечной ткани конечностей;— нормализация кровообращения и лимфообращения;— реабилитация после травм и хирургических вмешательств.