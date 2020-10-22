Механотерапия. Основные технические средства реабилитационной ЛФК

Механотерапия — это одна из методик лечебной физической культуры (ЛФК), ориентированная на восстановления двигательных функций мышц и суставов. Реабилитация осуществляется при активном использовании разнообразных технических средств https://www.ortorent.ru/napravleniya/apparat-dlya-mehanoterapii стационарного и амбулаторного типа. В частности речь идет о тренажерах, позволяющих многократно повторять физические упражнения в нужном темпе. Тренировка может иметь активный или пассивный характер, что определяется диагнозом и текущим физическим состоянием пациента. Нередко применяются ассистивные средства — механизмы и электротехнические устройства, компенсирующие отсутствие определенных физиологических возможностей с целью повышения автономности.
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