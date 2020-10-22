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Сегодня, 14:07

Механотерапия. Основные технические средства реабилитационной ЛФК

Механотерапия — это одна из методик лечебной физической культуры (ЛФК), ориентированная на восстановления двигательных функций мышц и суставов. Реабилитация осуществляется при активном использовании разнообразных технических средств https://www.ortorent.ru/napravleniya/apparat-dlya-mehanoterapii стационарного и амбулаторного типа. В частности речь идет о тренажерах, позволяющих многократно повторять физические упражнения в нужном темпе. Тренировка может иметь активный или пассивный характер, что определяется диагнозом и текущим физическим состоянием пациента. Нередко применяются ассистивные средства — механизмы и электротехнические устройства, компенсирующие отсутствие определенных физиологических возможностей с целью повышения автономности.

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Основные цели и задачи механотерапии:

— восстановления общей функциональности тела;
— обеспечение подвижности суставов;
— разработка мышечной ткани конечностей;
— нормализация кровообращения и лимфообращения;
— реабилитация после травм и хирургических вмешательств.

Оснащение для массажной терапии: столы и кушетки

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Побочным ответвлением механотерапии принято считать различные методики механического и рефлекторного точечного воздействия — мануальный и аппаратный массаж. Специально для этой области ЛФК разрабатывается большое количество массажных столов https://www.ortorent.ru/otdeleniya/massazhnaya-terapiya различной функциональности. Отдельные модели поддерживают углы наклона рабочих поверхностей вплоть до 90 градусов, что позволяет приводить на время массажа в вертикальное положение людей, которые лишены возможности стоять самостоятельно.

Массажные столы для реабилитационной ЛФК имеют ряд характерных отличий от классических кушеток:

— сложная форма, учитывающая физиологию человека;
— наличие ремней и удерживающих упоров;
— многоуровневая регулировка высоты;
— вариативная ширина рабочей области;
— возможность осуществления подъема и регулировок электроприводами.

Сегодня оборудования для механотерапии активно приобретается не только для медицинской практики, но и для домашнего использования. Особенно актуальна такая покупка будет для семей, на попечении которой находятся родственники или близкие люди утратившие мобильность из-за болезни или перенесенной травмы. Активная практика лечебной ЛФК позволит решить эту проблему в максимально сжатые сроки.

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