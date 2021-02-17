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В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области за неделю с 15 по 21 февраля 2021 года зарегистрировано 29 тыс. 122 случая ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 36,2% и на 7,8% ниже прошлой недели.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за седьмую календарную неделю выявлено 14 тыс. 019 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 24,7%, ниже уровня прошлой недели на 10,7%.

Отмечается, что неблагополучными по заболеваемости ОРВИ (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) стали ГО ЗАТО Свободный, ГО Богданович, Туринский ГО, Режевской ГО, Невьянский ГО, ГО Краснотурьинск, МО Пос. Уральский.

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