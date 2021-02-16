Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в январе микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области в январе текущего года было выдано 68 тыс. 428 микрозаймов, что на 24,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (54 тыс. 937 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него в топ-5 по числу выданных в январе 2021 микрозаймов вошли Москва (97,9 тыс. ед.), Московская область (87 тыс. ед.), Краснодарский край (73,8 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (64,9 тыс. ед.).
При этом, согласно исследованию НБКИ, рост количества выданных займов «до зарплаты» был отмечен почти во всех российских регионах. Наиболее сильно этот показатель вырос в Ставропольском крае (плюс 60,1%), Московской области (плюс 49,9%), Ханты-Мансийском АО (плюс 42,8%), а также Москве (плюс 42,8%) и Краснодарском крае (плюс 38,7%). Сократилось количество выданных микрозаймов только в двух регионах — в Архангельской (минус 11,5%) и Белгородской (минус 10%) областях.
В целом по стране в январе этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 1,88 млн ед., что на 23,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1,52 млн ед.).
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