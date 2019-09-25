Администрация Екатеринбурга запустила общественное обсуждение по стратегии развития города

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Администрация Екатеринбурга запустила общественные обсуждения проектов стратегических документов социально-экономического развития муниципалитета.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, жителям муниципалитета предлагают внести свои замечания и предложения в проекты (подпроекты) Стратегического плана развития Екатеринбурга, стратегии социально-экономического развития районов, муниципальные программы, а также в прогноз социально-экономического развития мегаполиса и бюджетный прогноз на долгосрочный период.



В числе вынесенных на рассмотрение общественности стратпроектов — «Безопасность жилья», «Управление отходами», «Вода для жизни», «Спортивный Олимп», «Екатеринбургская семья», «Мой город — мое наследие» и многие другие.



Для обсуждения приглашаются учреждения, организации, предприятия, общественные объединения, предприниматели, физические лица. Ознакомиться с проектами можно на официальном портале Екатеринбурга в соответствующем разделе, где участникам народного волеизъявления также предоставлена возможность направлять разработчикам свои замечания и (или) предложения в электронном виде.



Напомним, Екатеринбург стал одним из первых российских городов, который благодаря совместной работе органов власти, ученых, представителей бизнеса и общественности еще в 2003 году разработал собственный план стратегического развития до 2015 года.



Результаты первого этапа его реализации оказались для мегаполиса достаточно успешными, что привело к актуализации городской стратегии сначала на период до 2020, а затем, с учетом корректировки основных приоритетов, целей и задач развития столицы Урала, — до 2030 года.