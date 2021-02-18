В Свердловской области выявлено 178 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 77 тыс. 151 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 13 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 345. За сутки из больниц выписаны 189 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 70 тыс. 084 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 198 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 212 тыс. 100 человек. За сутки зарегистрировано 446 летальных случаев (всего 84 тыс. 876), выздоровели 16 тыс. 102 человека (всего 3 млн 767 тыс. 664).