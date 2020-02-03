Около 5,4 млн российских заемщиков допустили просрочку по необеспеченным кредитам

На текущий момент около 5,4 млн заемщиков в РФ допустили просрочку по необеспеченным кредитам, говорится в исследовании СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).
В начале 2020 года просроченные обязательства имели 5 млн россиян. Таким образом, за последний год число должников увеличилось на 400 тыс. человек, или на 8%.
Аналитики НАПКА отмечают, что 8 из 10 заемщиков (имеющих просрочку свыше 90 дней) успешно гасят просроченную задолженность в течение двух лет после восстановления своих доходов.
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