УрБК, Москва, 25.02.2021. На текущий момент около 5,4 млн заемщиков в РФ допустили просрочку по необеспеченным ...

Около 5,4 млн российских заемщиков допустили просрочку по необеспеченным кредитам

Просроченные долги россиян за десять лет выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз. По данным Национальной ассоциации ...