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Сегодня, 12:07

Около 5,4 млн российских заемщиков допустили просрочку по необеспеченным кредитам

На текущий момент около 5,4 млн заемщиков в РФ допустили просрочку по необеспеченным кредитам, говорится в исследовании СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

В начале 2020 года просроченные обязательства имели 5 млн россиян. Таким образом, за последний год число должников увеличилось на 400 тыс. человек, или на 8%.

Аналитики НАПКА отмечают, что 8 из 10 заемщиков (имеющих просрочку свыше 90 дней) успешно гасят просроченную задолженность в течение двух лет после восстановления своих доходов.

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