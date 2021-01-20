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Около 18 кв. метров жилья в Москве могут купить жители Екатеринбурга вместо своей квартиры

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Цена средней квартиры в Екатеринбурге (4 млн 704 тыс. руб.) эквивалентна стоимости 18,3 кв. м. жилья в Москве. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Отметим, что жители Челябинска могут купить в столице 9,4 кв. м., Нижнего Тагила — 7,2 кв. м., Магнитогорска — 7,1 кв. м.

«Понятно, что большинство людей покупает не крохотную студию в 15-20 метров и не комнату в коммуналке, а полноценную квартиру с помощью ипотечного кредита. Но наш анализ скорее сравнительный, мы хотели сопоставить возможности россиян из разных регионов», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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