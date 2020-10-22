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Жительницу Сухого Лога обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Сухом Логу направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции общей стоимостью свыше 3,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в прошлом году 46-летняя местная жительница приобрела для сбыта 6,3 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции, а также 900 бутылок с этиловым спиртом общей стоимостью более 1,5 млн руб. Также правоохранители обнаружили и изъяли у гражданки 13,4 тыс. пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью свыше 2 млн руб., которые предназначалась для сбыта неопределенному кругу лиц.

«Экспертиза показала, что изъятая продукция была маркирована поддельными акцизными и федеральными специальными марками либо не имела таковых. На алкогольную продукцию отсутствовали товарно-сопроводительные документы и сертификаты соответствия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Женщина обвиняется по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и (или) продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, в особо крупном размере».

Сухоложская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд, уточняют в ведомстве.

Как сообщал УрБК, ранее органы прокуратуры направили в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который приобрел более 8,4 тыс. немаркированных бутылок алкогольной продукции и свыше 3,1 тыс. пачек табачных изделий.

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