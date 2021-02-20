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Число открытых вакансий для дворников в Свердловской области выросло в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. С начала текущего года свердловские компании открыли 395 вакансий для дворников, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

Чаще всего такие вакансии открывают в Екатеринбурге (86%). Также дворников активно нанимают в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Средняя зарплата, которую предлагают свердловским дворникам, составляет 24,3 тыс. руб.

«Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами — прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось», — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

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