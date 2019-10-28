На Среднем Урале каждое девятое ДТП в 2020 году совершали водители старше 60 лет

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области в 2020 году водители в возрасте старше 60 лет совершили 260 ДТП, в которых 38 человек погибли и 340 получили травмы.



Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России, каждое девятое ДТП, случившееся в Свердловской области в прошлом году, было совершено водителями старше 60 лет.



«При управлении транспортными средствами водителям старшего возраста следует учитывать свое состояние здоровья, отказаться от управления в утомленном состоянии, помнить, что с возрастом снижается способность молниеносно реагировать и принимать решение, что является залогом безопасного вождения. Если чувствуете недомогание и усталость, то от поездки за рулем лучше отказаться», — говорится в сообщении.