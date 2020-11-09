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Более тонны отходов собрали активисты движения «Город первых» в Первоуральске в рамках акции «УтилиZация»

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Более 500 активистов общественного движения «Город первых», созданного по инициативе Группы ЧТПЗ, в восьмой раз провели акцию по сбору отходов. На последующую переработку приняли 700 кг макулатуры, 240 кг батареек, 180 кг металла, 40 кг пластика, а также 744 отработанные ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы и 46 вышедших из строя термометров.

Как рассказали организаторы мероприятия, с каждым проведением акции удается собрать рекордное количество вторсырья.

«По итогам прошедших акций «УтилиZация» мы видим положительную тенденцию — каждый раз удается собрать рекордное количество отдельных видов вторичного сырья. Отмечу, что к экологическим мероприятиям начали подключаться школы городского округа, которые организуют сбор в образовательных учреждениях, а затем передают собранное «Городу первых» — участниками февральской акции стали 200 школьников», — рассказал лидер общественного движения «Город первых» Данила Шестаков.

Более тонны отходов собрали активисты движения «Город первых» в Первоуральске в рамках акции «УтилиZация»
Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ

Финансирование транспортировки отходов берет на себя Группа ЧТПЗ. В рамках акции первоуральцы могли оказать помощь местному приюту для бездомных животных — принести корм, теплые вещи и медикаменты. Все средства, вырученные от переработки вторсырья, также будут направлены в приют.

Проведение следующей экологической акция «УтилиZация» в Первоуральске запланировано в мае, в апреле общественники организуют прием отходов в микрорайоне Динас.

Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8-953-600-15-15 или заполнив анкету на официальном сайте движения городпервых.рф.

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