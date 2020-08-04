УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Екатеринбурге на площади 20 кв. метров горело кафе «Хинкали» в здании Уральского института управления РАНХиГС на ул. 8 Марта, 66.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила сегодня, 25 февраля, в 05.13 по местному времени.
Фото с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области
«На площади 20 кв. метров повреждено имущество в помещении кафе, расположенного на первом этаже административного здания. В тушении пожара были задействованы 14 единиц техники, 45 человек личного состава. В 05.25 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06.59», — говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие в результате пожара, не уточняется.
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