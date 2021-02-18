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Вчера, 17:46

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 4,65%

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. По состоянию на 24 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 98 тыс. 662 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 20 февраля число безработных составляло 99 тыс. 676 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 1 тыс. 014 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,65%.

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