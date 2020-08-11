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Вчера, 17:35

Специалисты компании «Россети Урал» восстановили после непогоды электроснабжение в 31 населенном пункте Челябинской области

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстановили электроснабжение более 60% жителей Южного Урала, которые остались без света из-за непогоды, сообщает пресс-служба компании.

«На 16.00 по местному времени аварийно-восстановительные работы продолжаются на электросетевых объектах, осуществляющих электроснабжение 95 населенных пунктов в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском районах Челябинской области. Энергетики вернули свет в дома жителей 31 населенного пункта», — говорится в сообщении.

Всего в ремонтных работах на текущий час участвуют 111 аварийно-восстановительных бригад филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» общей численностью 344 человека, оснащенных 130 единицами спецтехники. В пострадавшие районы направлены также специалисты филиала «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и дочерней компании — «Россети Урал» — «Екатеринбург», Южно-Уральского подразделения «Россети ФСК ЕЭС».

Чтобы как можно скорее запитать потребителей к сети, бригады переведены на круглосуточный режим работы. Вместе с тем в области по-прежнему сохраняются неблагоприятные погодные условия.

Для решения проблемы энергетики активно взаимодействуют с региональными и муниципальными властями. Коммунальные службы оказывают максимальное содействие энергетикам по расчистке дорог и подъездных путей к энергообъектам.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.

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