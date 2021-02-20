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На Южном Урале количество выданных автокредитов в январе выросло на 7,5%

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. В Челябинской области в январе 2021 года было выдано 2 тыс. 334 автокредита, что на 7,5% больше аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 172 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по количеству выданных за указанный период автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) вошли Москва (5,3 тыс. ед.), Московская область (4,2 тыс. ед.), Санкт-Петербург (3,8 тыс. ед.), республики Татарстан (3 тыс. ед.) и Башкортостан (2,7 тыс. ед.), а также Краснодарский край (2,7 тыс. ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильный рост выдачи автокредитов показали Новосибирская (плюс 30,8%) и Нижегородская (плюс 21,2%) области, Красноярский край (плюс 18,4%), Калужская область (плюс 17%), а также Удмуртская Республика (плюс 14,8%) и Тульская область (плюс 14,7%). В то же время наиболее заметно количество выданных автокредитов снизилось в Кемеровской области (минус 36,7%) и Чувашской Республике (минус 17%).

В целом по стране в январе этого года число купленных в кредит автомобилей составило 65,3 тыс. ед., что на 5% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (62,2 тыс. ед.).

Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов. При этом вырос и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты со стороны. По его мнению, основная причина, объясняющая данные тенденции, заключается в старте госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидании роста цен на автомобили.

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