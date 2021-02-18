Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 24.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 23 коп., до 73,75 руб., курс евро вырос на 1 коп., до 89,67 руб.