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Вчера, 17:02

Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 24.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 23 коп., до 73,75 руб., курс евро вырос на 1 коп., до 89,67 руб.

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