В двух ТРЦ Екатеринбурга откроются новые пункты вакцинации от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В ближайшее время в Екатеринбурге откроются два новых мобильных пункта вакцинации от COVID-19 — в ТРЦ «МЕГА» и гипермаркете «О’КЕЙ». Также продолжит работу прививочный пункт в ТЦ «Дирижабль».
Как сообщил сегодня на заседании городского оперативного штаба по профилактике COVID-19 глава Екатеринбурга Алексей Орлов, по данным на 24 февраля, уральская столица получила более 71 тыс. доз вакцины, свыше 53 тыс. жителей мегаполиса уже привились от COVID-19 первым компонентом, и более 15 тысяч — вторым.
Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов доложил градоначальнику, что в вакцинации населения от коронавируса участвуют 13 больниц, в которых задействованы 40 прививочных кабинетов.
«В ближайшее время на площадках одного из гипермаркетов «О’КЕЙ» и ТРЦ «МЕГА» откроются мобильные пункты по вакцинации от COVID-19. Продолжит свою работу и пункт в ТЦ «Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17), открывшийся в середине февраля», — сообщил Д. Демидов.
Подводя итоги обсуждения прививочной кампании, А. Орлов призвал участников заседания не снижать темпов информирования населения, продолжив размещение аудио- и видеоматериалов в торговых центрах, подвижном составе общественного транспорта, средствах массовой информации и социальных сетях.
«Повода для самоуспокоения пока нет, необходимо держать руку на пульсе ситуации с распространением COVID-19. Только общими усилиями мы справимся с инфекцией», — заявил Алексей Орлов.
В Екатеринбурге поставить прививку от инфекции может любой желающий, записавшись по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портале Госуслуг, уточняют в администрации муниципалитета.
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