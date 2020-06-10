Энергоблок Белоярской АЭС возобновил производство электроэнергии на МОКС-топливе

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. На Белоярской АЭС по завершении очередного планово-предупредительного ремонта включен в сеть и возобновил производство электроэнергии энергоблок № 4 с реактором БН-800. Впервые в активную зону реактора было загружено только уран-плутониевое топливо.



Как сообщает Управление информации и общественных связей атомной станции, для выполнения этих работ энергоблок был отключен от сети с 8 января 2021 года.



Первые 18 серийных тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом были загружены в реактор в январе 2020 года, сейчас к ним добавили еще 160 ТВС. Таким образом, активная зона БН-800 теперь на треть заполнена инновационным топливом. С настоящего момента в реактор будет загружаться только МОКС.



«Белоярская АЭС стала еще на шаг ближе к реализации стратегического направления развития атомной отрасли — созданию новой технологической платформы на основе замкнутого ядерно-топливного цикла. Это значит, что использование МОКС-топлива позволит вовлечь в производство не используемый сейчас изотоп урана, то есть в десятки раз увеличит топливную базу атомной энергетики. Кроме этого, в реакторе БН-800 можно повторно использовать отработавшее ядерное топливо других АЭС и минимизировать радиоактивные отходы, «дожигая» из них долгоживущие изотопы. С учетом планируемых темпов мы сумеем перейти к активной зоне с полной загрузкой МОКС-топливом уже в 2022 году», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.



Топливные сборки были изготовлены на Горно-химическом комбинате (ФГУП «ГХК», Железногорск, Красноярский край). В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана (получается путем обесфторивания гексафторида обедненного урана — ОГФУ, так называемых вторичных «хвостов» обогатительного производства).



«Параллельно с загрузкой активной зоны БН-800 МОКС-топливом отраслевая команда специалистов Росатома продолжает развитие технологий производства такого топлива на ГХК. В частности, освоено производство свежего топлива с применением высокофонового плутония, извлеченного из облученного топлива реакторов ВВЭР: все технологические операции полностью автоматизированы и выполняются без присутствия персонала в непосредственной близости. Уже изготовлены и прошли приемку первые 20 МОКС-ТВС с высокофоновым топливом, которые планируется загрузить в 2022 году. Передовые технологии рециклинга ядерных материалов и рефабрикации ядерного топлива в перспективе позволят перерабатывать облученное топливо вместо его хранения, а также снизить образующиеся объемы высокоактивных отходов», — подчеркнул вице-президент по научно-технической деятельности и качеству АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.



Как уточняет Управление информации и общественных связей атомной станции, промышленная фабрикация МОКС-топлива началась в конце 2018 года на площадке ФГУП «ГХК».



Для создания этого уникального производства была организована широкая отраслевая кооперация при координации и научном руководстве Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая также выступает поставщиком МОКС-ТВС для Белоярской АЭС. Изначально при пуске реактора БН-800 была сформирована гибридная активная зона, частично укомплектованная урановым топливом производства ПАО «МСЗ» (г. Электросталь, Московская обл.), частично — опытными МОКС-ТВС, изготовленными в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (г. Димитровград, Ульяновская обл.).



В январе авторитетный американский журнал POWER назвал загрузку серийного MOКС-топлива на Белоярской АЭС одним из главных событий 2020 года в мировой энергетике.