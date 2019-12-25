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Вчера, 15:19

Сведения о степени изношенности домов в России будут вносить в Росреестр

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. Сведения об аварийных и ветхих домах будут заносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сегодня на заседании Екатеринбургской гордумы сказал депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников.

По его словам, соответствующий законопроект уже одобрен на комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Теперь эта аварийность будет в соответствии с законом обозначаться в Росреестре», — сказал депутат.

П. Крашенинников пояснил, что ранее покупатели жилья на вторичном рынке сталкивались с ситуацией, когда приобретенные квартиры оказывались в аварийном состоянии.

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