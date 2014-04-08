Депутат Госдумы Павел Крашенинников рекомендовал начать в 2022 году подготовку поправок в устав Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. Депутат Госдумы Павел Крашенинников рекомендовал депутатам Екатеринбургской гордумы с начала 2022 года начать подготовку поправок в устав муниципалитета в связи с изменениями в Конституции РФ.



«Сейчас мы готовим два закона. Закон об общих принципах организации самоуправления и законы о реализации субъектов органов власти. Соответственно, потребуется вносить поправки в устав. При этом и субъект Федерации, и муниципальное образование должны приводить в соответствие свою законодательную базу», — сказал П. Крашенинников, выступая сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы.



Депутат Госдумы отметил, что изменение уставов Свердловской области и Екатеринбурга позволит в будущем субъектам и муниципалитетам консолидированно решать общие вопросы через согласительные процедуры.



Напомним, в конце июня — начале июля 2020 года в России прошел референдум по вопросу принятия поправок к Конституции РФ. По итогам плебисцита президент РФ Владимир Путин внес изменения в главный документ страны.



В соответствии с поправками было утверждено понятие единой системы публичной власти.



«Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом», — говорится в документе.