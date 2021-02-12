ЦБ: Число жалоб свердловчан на работу банков в 2020 году увеличилось на 12%

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В ЦБ зафиксировали рост числа жалоб от жителей Свердловской области на работу банков. В 2020 году доля таких обращений увеличилась на 12%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В прошлом году основными поводами для жалоб служили как традиционные вопросы, связанные с взысканием просроченной задолженности, списанием средств со счетов в рамках исполнительных производств, так и новые, вызванные пандемией COVID-19.



«В частности, жители Свердловской сообщали о проблемах с получением кредитных каникул и реструктуризации кредитов по собственным программам банков. Пик регистрации таких обращений пришелся на II квартале 2020 года. При этом значительная часть жалоб была, по сути, запросом на разъяснение мер поддержки», — сообщает пресс-служба регулятора.



Всего по итогам 2020 года общее количество обращений, поступивших в Уральское ГУ Банка России, осталось на уровне 2019 года — около 8 тыс.



Также в прошлом году регулятор зафиксировал снижение числа жалоб от жителей Свердловской области в отношении микрофинансовых организаций (МФО) и страховых компаний на 12% и 40% соответственно.



В структуре обращений, касающихся работы страховых компаний, существенно сократилось количество связанных с вопросами по теме ОСАГО. Уменьшилось число жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус, обращений, связанных с оформлением электронных полисов «автогражданки».



В общем объеме жалоб в отношении МФО сократилась доля, связанная с взысканием просроченной задолженности. Этого удалось добиться благодаря мерам поведенческого надзора и выведению недобросовестных компаний из реестра финансовых организаций.



«Подать жалобу или обращение в Банк России жители Свердловской области могут через интернет-приемную на сайте регулятора или позвонив в контактный центр, а также через приложение «ЦБ онлайн». В мобильном приложении можно также оставить отзыв о финансовой организации», — уточняют в Уральском ГУ Банка России.