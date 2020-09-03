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Вчера, 13:45

Общественный транспорт Екатеринбурга вернулся к штатному режиму работы

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. Ремонтные бригады ЕМУП «Гортранс» в оперативном режиме устранили нештатные ситуации, возникшие в работе общественного транспорта Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, утром 24 февраля 2021 года из-за непогоды обледенели трамвайные пути. В этой связи вагоны не могли подняться в горку.

«Решать проблему приходилось специальным тягачам, а часть вагонов по этой причине были перенаправлены по другим маршрутам. Проблемы возникли, в частности, на перекрестке Советской — Уральской и улице Радищева. Еще один перерыв в движении трамваев случился из-за обрыва контактной сети, произошедшего утром на перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского. Ремонтная бригада Гортранса оперативно его устранила. У трамвайного кольца в районе ЦПКиО возникла задержка движения трамваев по причине поломки вагона», — говорится в сообщении.

Также из-за низкой температуры утром не вышли на линию 10 дизельных и 11 газомоторных автобусов. В течение двух часов подвижной состав был запущен. График движения автобусов был восстановлен.

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