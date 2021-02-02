«Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование на ключевом центре питания Нижневартовска и нефтедобывающих объектов НК «Роснефть»

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» модернизировала систему противоаварийной автоматики на ключевом центре питания ХМАО — подстанции 500 кВ «Кустовая». Стоимость модернизации оборудования составила 54 млн руб.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, на подстанции 500 кВ «Кустовая» взамен устаревших микроэлектронных устройств релейной защиты (РЗА) установлено десять шкафов современных микропроцессорных устройств РЗА. Новое оборудование более надежно в эксплуатации, срок его службы составляет не менее 25 лет.
«Благодаря техническому переоснащению энергообъекта повышена надежность электроснабжения Нижневартовского энергоузла, где сосредоточены крупные предприятия нефтегазодобывающего комплекса региона», — говорится в сообщении.
Всего в 2020 году «Россети ФСК ЕЭС» заменили 122 шкафа устройств релейной защиты и автоматики на 42 подстанциях магистрального сетевого комплекса Урала.
Мощность подстанции 500 кВ «Кустовая» составляет 1002 МВА. Она обеспечивает электроснабжение города Нижневартовска и близлежащих населенных пунктов, а также предприятий нефтегазодобывающего комплекса региона, в частности НК «Роснефть», которая ведет разработку Самотлорского нефтяного месторождения.
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