В Свердловской области выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 76 тыс. 973 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 332. За сутки из больниц выписаны 195 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 69 тыс. 895 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 749 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 200 тыс. 902 человека. За сутки зарегистрировано 383 летальных случая (всего 84 тыс. 430), выздоровели 12 тыс. 218 человек (всего 3 млн 751 тыс. 562).