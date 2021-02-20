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Вчера, 13:05

В Свердловской области выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 76 тыс. 973 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 332. За сутки из больниц выписаны 195 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 69 тыс. 895 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 749 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 200 тыс. 902 человека. За сутки зарегистрировано 383 летальных случая (всего 84 тыс. 430), выздоровели 12 тыс. 218 человек (всего 3 млн 751 тыс. 562).

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