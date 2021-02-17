Число выявленных антиконкурентных соглашений в Свердловской области за год сократилось на 38%

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. Число выявленных антиконкурентных соглашений на Среднем Урале в 2020 году сократилось на 38% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольга Смирнова.
«В целом по России показатель снизился на 40%, по Управлению — 38%. Такая динамика во многом связана с введением ограничений на проведение проверок в условиях пандемии. Еще один фактор — нацеленность антимонопольных органов на выявление более крупных сговоров, которые негативно влияют на экономику», — заявила О. Смирнова.
По ее словам, в последнее время УФАС стало гораздо чаще выявлять картели на фармацевтическом рынке.
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