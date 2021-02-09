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Вчера, 11:42

Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц подорожало на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. По состоянию на 15 февраля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 80 тыс. 785 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последнюю неделю цены выросли на 0,3%, за месяц — на 1,7%.

«Средний ценник продолжает ставить новые рекорды (относительно пиковых значений в феврале 2015 года) с темпами прироста 0,1-0,7% еженедельно начиная с 23 ноября 2020 года», — говорится в исследовании.

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