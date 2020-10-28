«Россети Урал» — «Челябэнерго» задействовали дополнительные силы для восстановления электроснабжения, прерванного непогодой

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Все подразделения челябинского филиала компании «Россети Урал» переведены в особый режим работы из-за введенного в регионе режима ЧС. В ликвидации последствий непогоды задействовано 40 бригад в составе 120 человек, 56 единиц спецтехники, для электроснабжения социально значимых объектов направлено 6 дизель-генераторов.



Как сообщает группа по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго», энергетики продолжают ликвидацию последствий непогоды в электросетевом комплексе. Работы координирует оперативный штаб филиала «Челябэнерго». Ситуация находится на контроле технического блока компании «Россети Урал».



«Ухудшение погодных условий осложняет энергетикам доступ к энергообъектам. На 24.00 уральского времени без электроснабжения остаются 18,3 тысячи жителей в 74 населенных пунктах Челябинской области. Ветер провоцирует локальные нарушения электроснабжения в Еманжелинском, Чебаркульском, Увельском, Уфалейском, Нязепетровском, Юрюзанском, Каслинском, Саткинском, Сосновском районах Челябинской области, в Миассе и Копейске», — сообщают в компании.



Днем 23 февраля в работе электросетевого комплекса филиапа «Россети Урал» — «Челябэнерго» были зафиксированы технологические нарушения в результате прохождения по территории Челябинской области холодного атмосферного фронта, сопровождавшегося шквалистым ветром порывами до 25 м/с и более, снегом с метелью, заносами на дорогах.



Сегодня, 24 февраля, на территории функциональной ответственности филиала «Челябэнерго» сохраняются неблагоприятные погодные условия. При необходимости в ликвидации последствий непогоды «Россети Урал» — «Челябэнерго» готовы задействовать аварийно-восстановительные бригады из филиалов «Свердловэнерго» и «Пермэнерго». «Персонал компании «Россети Урал» мобилизован. В готовности находятся 758 бригад — более 4,6 тыс. человек, оснащенных более 1,8 тыс. единиц техники», — уточняет группа по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».



Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.