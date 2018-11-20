УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

Госдолг России в прошлом году вырос почти на 40%

УрБК, Москва, 24.02.2021. Государственный долг России в прошлом году вырос на 5 трлн 418 млрд руб., или на 39,9%. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

На 1 января 2021 года госдолг РФ составляет 18 трлн 985,6 млрд руб.

Внешний долг России в 2020 году увеличился с 3 трлн 395 до 4 трлн 195 млрд руб. Внутренний госдолг вырос с 10 трлн 172 до 14 трлн 791 млрд руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.11.2018 Госдума приняла в третьем чтении бюджеты ПФР и ФОМС

УрБК, Москва, 20.11.2018. Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении бюджеты Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда ...

01.10.2018 Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год

УрБК, Москва, 01.10.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 ...

08.08.2014 Государственный внутренний долг РФ в июле вырос на 35 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.08.2014. Объем государственного внутреннего долга РФ, выраженного в номинированных в рублях ...

16.02.2011 Внутренний госдолг России с учетом госгарантий вырос в 2010 году на 40,3%

УрБК, Москва, 16.02.2011. Внутренний государственный долг России с учетом выдачи государственных гарантий в ...

08.09.2010 Внутренний государственный долг РФ достиг 2 трлн. рублей

УрБК, Москва, 08.09.2010. Внутренний долг России достиг к 1 сентября 2010 года 2 трлн. рублей (без учета госгарантий на ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности26.01.2021В пробках навсегда26.01.2021Безработных с высшим образованием стало меньше
Архив новостей
Февраль 2021 (601)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18