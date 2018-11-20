Госдолг России в прошлом году вырос почти на 40%

УрБК, Москва, 24.02.2021. Государственный долг России в прошлом году вырос на 5 трлн 418 млрд руб., или на 39,9%. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.



На 1 января 2021 года госдолг РФ составляет 18 трлн 985,6 млрд руб.



Внешний долг России в 2020 году увеличился с 3 трлн 395 до 4 трлн 195 млрд руб. Внутренний госдолг вырос с 10 трлн 172 до 14 трлн 791 млрд руб.