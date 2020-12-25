СМТ-Клиника предлагает новый формат лечения проктологических заболеваний

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. За один час избавиться от хронических проктологических заболеваний предлагает екатеринбуржцам СМТ-Клиника. Благодаря медицинскому лазеру и опытным врачам пациенты смогут за один визит устранить геморрой любой стадии, анальные трещины, свищ прямой кишки, копчиковый ход (кисту копчика).



Ведущий компонент терапии — лазер «Fiberlase VT 1.94 мкм».



«Лазерные аппараты различаются по источнику излучения, мощности и длине волны. Большинство современных медицинских лазеров являются хирургическими: они созданы для того, чтобы резать и прожигать плоть. У нас же появился уникальный проктологический аппарат с длиной волны 1560 нанометров, изначально созданный именно для лечения проктологических проблем. Он не режет, не оставляет ожогов, оказывает воздействие только там, где это необходимо», — рассказывает ведущий хирург-колопроктолог СМТ-Клиники Олег Деречин.



Проктологические операции с использованием лазера Fiberlase VT осуществляются в отдельный день, в который гастроцентр СМТ-Клиники полностью настроен на работу именно с этим оборудованием. Пациенты с уже поставленным диагнозом обслуживаются «с порога», с минимальными затратами времени на оформление и подготовку. Пациент приходит натощак, за час до приема можно выпить стакан воды.



На проктологические операции с использованием лазерного аппарата Fiberlase VT установлена единая цена — 72 тыс. 500 руб. Она включает в себя все манипуляции — от первичного осмотра и анестезии до самой операции и постоперационных приемов в течение месяца.



«Наша задача — максимально быстро и комфортно решить проблему пациента. Для этого используются максимально щадящие, малоинвазивные методы. Мы не используем наркоз. Все манипуляции проводятся во время медикаментозного сна, под контролем опытного анестезиолога, контролирующего все функции организма. Операция проводится через прокол диаметром 1,5 миллиметра, в который вводится абсолютно стерильный одноразовый лазерный световод. Лазерное излучение дозированно направляется в очаг заболевания и за несколько минут полностью устраняет любую проктологическую проблему, вне зависимости от сложности и стадии. Уже через час пациент может покинуть клинику. Специальной реабилитации после операции чаще всего не требуется, уже на следующий день человек может выйти на работу», — отмечает Олег Деречин.