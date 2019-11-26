В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию из-за увеличения утильсбора на специализированную технику

УрБК, Москва, 24.02.2021. В России могут утвердить повышение стоимости утилизационного сбора на специализированную технику и автомобили, что повлечет увеличение стоимости топлива для поставщиков тепла и электроэнергии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэнерго Анатолия Яновского, направленное в Минпромторг и Минэкономразвития.
В частности, в письме А. Яновский указывает, что увеличение размера утильсбора на спецтехнику (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику) приведет к удорожанию угля.
«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», — говорится в письме.
Как сообщает издание, сборы на спецтехнику планируется повысить в 2-4 раза, на автомобили — на 25%.
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