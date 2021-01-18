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Житель Каменска-Уральского предстанет перед судом по делу о незаконном обороте табачной продукции на 9,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Синарский районный суд Каменска-Уральского направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый в 2020 году приобрел на оптовом рынке в Екатеринбурге крупную партию немаркированной табачной продукции. Мужчина хранил товар в арендованных гаражных боксах и реализовывал через сеть торговых точек города.

При задержании обвиняемого и затем в гаражах была изъята табачная продукция на общую сумму более 9,5 млн руб.

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