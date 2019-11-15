Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высоко оценил проект ММК по созданию в Магнитогорске парка «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 24.02.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в Магнитогорск ознакомился с ключевыми проектами Магнитогорского металлургического комбината (ММК) по развитию городской территории. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
Вице-премьера, курирующего вопросы строительства и развития инфраструктуры, в рабочей поездке сопровождали полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Гости познакомились с ходом реализации проекта по созданию в Магнитогорске парка «Притяжение». Проект реализуется по инициативе и при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. Предполагается комплексное освоение принадлежащей комбинату территории площадью около 400 гектаров. В числе ключевых объектов строительства нового парка — музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн c фитнес-центром, крытая ледовая арена и 4-звездочный отель. Кроме того, будет создана благоустроенная парковая зона с искусственным водоемом. Также на осваиваемой территории появится современный многопрофильный медицинский центр», — говорится в сообщении.
Как отметил Виктор Рашников, сегодня и комбинат, и город вошли в очень значимый период своего развития, и на повестке дня не только крупномасштабная модернизация на ММК.
«Нас волнуют не только вопросы производства. Мы в той же степени заинтересованы в качественном развитии городской среды, в создании по-настоящему комфортных условий для жизни и отдыха всех без исключения магнитогорцев. Радует, что проект «Притяжение» получил серьезную федеральную и региональную поддержку. На федеральном уровне также получил одобрение проект масштабной модернизации магнитогорского аэропорта», — рассказал Виктор Рашников.
Гости также посетили производственную площадку ПАО «ММК», где познакомились с работой модернизированной доменной печи № 2, а также современных прокатных комплексов комбината — толстолистового стана 5000 горячей прокатки и стана 2000 холодной прокатки. Было отмечено, что основной акцент технического перевооружения на ММК сделан на достижении экологической безопасности и применении наилучших доступных технологий. Эти же цели решают и новые производственные комплексы ПАО «ММК», представленные Марату Хуснуллину: уже построенная аглофабрика № 5, строящаяся коксовая батарея № 12, а также запланированная к строительству новая доменная печь.
По завершении визита Марат Хуснуллин поблагодарил Виктора Рашникова за реализованные и перспективные проекты.
«Восхищен увиденным, масштабом того, что сделано — и в производстве металла, и в строительстве. Это колоссальные инвестиции, большая работа», — сообщил М. Хуснуллин.
Виктор Рашников, в свою очередь, поблагодарил Марата Хуснуллина, Владимира Якушева и Алексея Текслера за всестороннее содействие, благодаря которому Магнитогорск выходит на новый уровень своего экономического и социального развития.
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