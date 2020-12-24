Число выданных автокредитов в Свердловской области в январе выросло на 15%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Свердловской области в январе 2021 года было выдано 1,8 тыс. автокредитов. Это на 15% больше уровня аналогичного месяца прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В целом по России было оформлено 51,5 тыс. автокредитов (плюс 15% к январю 2020 года).



«Январский рост выдач автокредитов в сравнении с первым месяцем прошлого года не связан с увеличением продаж автомобилей. Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре», — заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович.