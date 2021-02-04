Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе снизился на 23%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2021 года составил 3 млрд 274 млн руб., что на 23,1% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



Напомним, что в январе-декабре 2020 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале сократился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.