Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе снизился на 23%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2021 года составил 3 млрд 274 млн руб., что на 23,1% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.
Напомним, что в январе-декабре 2020 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале сократился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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