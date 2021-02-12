В Свердловской области выявлено 219 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 20 февраля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 76 тыс. 140 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 292. За сутки из больниц выписаны 232 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 69 тыс. 026 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 953 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 151 тыс. 984 человека. За сутки зарегистрировано 480 летальных случаев (всего 82 тыс. 876), выздоровели 17 тыс. 484 человека (всего 3 млн 697 тыс. 433).
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