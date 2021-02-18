«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга

На этой неделе состоялась рабочая встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова и генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина, в ходе которой обсуждалось развитие электросетевой инфраструктуры города. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью энергокомпании.



Владимир Болотин сообщил, что на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов на территории Екатеринбурга дочерняя компания «Россети Урал» — «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») направила порядка 380 млн руб. В 2021 году на эти цели компанией предусмотрено более 384 млн руб. Благодаря направленным средствам энергетики уверенно проходят зимний период и обеспечивают надежное электроснабжение столицы Урала. На особом контроле находится электроснабжение учреждений здравоохранения и социальных объектов. Все больницы Екатеринбурга, специализирующиеся на лечении больных коронавирусной инфекцией и запитанные от электроустановок «Россети Урал» — «Екатеринбург», неоднократно протестированы на корректную работу автоматики и переключения на резервные источники электроснабжения.



Глава энергокомпании отметил, что в 2020 году энергетики сократили количество технологических нарушений на 4,5% по сравнению с 2019 годом. Снижение показателей аварийности стало результатом планомерной работы «Россети Урал» — «Екатеринбург» по модернизации электросетевого комплекса, внедрению новых технологий и оборудования, ремонту энергообъектов, повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала.



Также Владимир Болотин подчеркнул, что в 2020 году компания «Россети Урал» — «Екатеринбург» расширила зону обслуживания. Энергетики приняли на оперативное и техническое обслуживание электросетевые объекты Академического — будущего восьмого района Екатеринбурга. В работу было принято 57 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, более 120 км линий электропередачи 0,4-20 кВ.



В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы «Россети Урал» на территории Екатеринбурга. Инвестиционная программа компании разработана с учетом планов развития территории города, технического состояния электрических сетей, значимости объектов электроснабжения. Объем финансирования инвестиционной программы на 2021 год составляет порядка 2,5 млрд руб. Из приоритетных объектов — модернизация подстанции 110 кВ «Горный Щит». Реконструкция энергообъекта проводится для повышения надежности и качества электроснабжения более 6 тыс. жителей поселков Горный Щит и Полеводство, а также садоводческих товариществ и около 20 социально значимых объектов. Проект модернизации данного центра питания входит в утвержденную губернатором Свердловской области «Схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021-2025 гг.».



Отдельной темой обсуждения стали вопросы технологического присоединения. Для осуществления планов по вводу жилья большое внимание энергетики уделяют своевременному обеспечению электросетевой инфраструктурой и подключению к электрическим сетям новых жилых комплексов, строящихся в разных районах города. В целях исполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение в соответствии с действующим законодательством, в том числе для электроснабжения жилой застройки г. Екатеринбурга, инвестиционной программой предусмотрено финансирование в объеме 1,3 млрд руб.



В 2020 году к электрическим сетям екатеринбургского подразделения «Россети Урал» было присоединено 33 жилых дома с суммарной мощностью более 27 МВт. В 2021 году планируется осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям еще 52 жилых домов с суммарной мощностью более 79 МВт.



Владимир Болотин отметил, что для компании важно быть в постоянном диалоге с клиентами, быть в курсе их потребностей и максимально оперативно решать все возникающие вопросы. При введении ограничительных мер Центр обслуживания клиентов «Россети Урал» в г. Екатеринбурге максимально оперативно перешел в онлайн-режим своей работы. В 2020 году в «Россети Урал» — «Екатеринбург» поступило более 71 тыс. обращений от жителей столицы Урала. Более 4,5 тыс. екатеринбуржцев подали заявку на технологические присоединения к электрическим сетям посредством онлайн-коммуникаций.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что благодаря эффективной работе энергетиков все социально значимые объекты мегаполиса обеспечены надежным и бесперебойным электроснабжением.



«Совместная работа по повышению инвестиционной привлекательности столицы Урала будет непременно продолжена. Выстроенный конструктивный диалог в сфере синхронизации планов развития города и электросетевой инфраструктуры позволит более эффективно выполнять эти задачи», — заявил А. Орлов.



В рамках встречи были затронуты вопросы подготовки екатеринбургского электросетевого комплекса к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года. Владимир Болотин отметил, что компания «Россети Урал» уже начала подготовку электросетевого комплекса Екатеринбурга и Свердловской области к проведению спортивного мероприятия мирового уровня. Специалистам компании предстоит выполнить колоссальный объем работ с целью надежного внешнего электроснабжения объектов спортивной и социальной инфраструктуры. В 2020 году специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» успешно завершили работы по технологическому присоединению ГАУ «Академия волейбола Н. В. Карполя». Академия стала первым объектом, который возведен в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм 2023 года.



Напомним, что в феврале 2021 года «Россети Урал» ввели в эксплуатацию Центр управления электросетевой (ЦУС) инфраструктурой Свердловской области.



«Особенность проекта — внедрение новейшей системы оперативно-технологического управления, созданной исключительно на основе отечественных технических решений. С ее помощью диспетчер может получать информацию о нарушениях в режиме реального времени и управлять коммутационными аппаратами на расстоянии. Кроме того, ЦУС оснащен передовыми решениями учета электроэнергии и средствами мониторинга автотранспорта», — рассказали в департаменте по связям с общественностью «Россети Урал».



Единый центр управления сетями объединит в себе все оперативно-диспетчерские службы семи производственных отделений филиала «Свердловэнерго», что повысит эффективность работы технических подразделений как по эксплуатации электросетевой инфраструктуры, так и по устранению аварийных ситуаций.



Компания «Россети Урал» согласно единой стратегии ПАО «Россети» поэтапно реализует проект по созданию в регионах операционной деятельности Единых центров управления сетями. Модернизация ЦУС пройдет в трех региональных центрах — в Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Единый центр управления сетями филиала «Свердловэнерго» стал первым подобным структурным подразделением в компании «Россети Урал».



«Центр управления сетями свердловского подразделения компании в перспективе будет включать в себя также современный зал тренажерной подготовки оперативно-диспетчерского персонала на базе отечественного программного комплекса, что позволит в специально смоделированных режимах повышать квалификацию диспетчеров и проводить дополнительную подготовку вновь принятых специалистов. Более того, компания «Россети Урал» в ближайшее время завершит свою работу над созданием специализированного учебного класса в УрФУ на базе отечественной автоматизированной системы технологического управления, которую мы в настоящее время используем в Екатеринбурге и Свердловской области. Это позволит выйти на качественно новый уровень подготовки студентов для работы в электросетевом комплексе Урала», — отметил В. Болотин.



В ближайших перспективных планах энергокомпании — переход на единый принцип управления электросетевой инфраструктурой 21 городского округа Свердловской области — северной части региона и развивающихся пригородов Екатеринбурга. При переходе на единое оперативно-технологическое управление энергетики «Россети Урал» поэтапно создадут цифровую модель всей электросетевой инфраструктуры Среднего Урала, которая будет интегрирована с системами оперативного управления ПАО «Россети».



Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург»