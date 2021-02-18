Коммунальщики Екатеринбурга призвали водителей не парковать автомобили вдоль улиц Генеральской, Белинского и Латвийской

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга попросили водителей на время уборки снега не парковать свои автомобили вдоль ул. Генеральской, Белинского и Латвийской, сообщает пресс-служба администрации города.



«20 февраля 2021 года коммунальщики организуют масштабный вывоз зимних осадков с ул. Генеральской на участке от пр. Ленина до ул. Малышева, а также с проездов на ул. Белинского, 177 и 179. Продолжится вывоз снежных масс и на всем протяжении ул. Латвийской», — говорится в сообщении.



На данных участках улично-дорожной сети коммунальщики временно установят знаки «Стоянка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».