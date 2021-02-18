УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:13

Коммунальщики Екатеринбурга призвали водителей не парковать автомобили вдоль улиц Генеральской, Белинского и Латвийской

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга попросили водителей на время уборки снега не парковать свои автомобили вдоль ул. Генеральской, Белинского и Латвийской, сообщает пресс-служба администрации города.

«20 февраля 2021 года коммунальщики организуют масштабный вывоз зимних осадков с ул. Генеральской на участке от пр. Ленина до ул. Малышева, а также с проездов на ул. Белинского, 177 и 179. Продолжится вывоз снежных масс и на всем протяжении ул. Латвийской», — говорится в сообщении.

На данных участках улично-дорожной сети коммунальщики временно установят знаки «Стоянка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.02.2021 Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с трех участков улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга планируют сегодня масштабный вывоз снежных масс с ...

16.02.2021 Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улиц в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга планируют сегодня масштабный вывоз снежных масс в ...

11.02.2021 Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с семи улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Сегодня днем коммунальные службы Екатеринбурга работают над расчисткой и вывозом ...

29.01.2021 ГИБДД будет круглосуточно эвакуировать автомобили еще с трех улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Для обеспечения непрерывной работы коммунальных служб по уборке и вывозу снежных масс ...

27.01.2021 ГИБДД будет эвакуировать транспорт с улиц Академика Вонсовского и Мичурина в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Завтра, 28 января, городские службы приступят к вывозу снежных масс с улиц Академика ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021В Екатеринбурге перестали закладывать новые бизнес-центры21.01.2021Свердловчане стали реже занимать в ломбардах
Архив новостей
Февраль 2021 (528)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18