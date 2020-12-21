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Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве завода Уралкомпрессормаш

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о банкротстве АО «Уралкомпрессормаш», говорится в материалах суда.

Заявителем по делу выступает ООО «Челябинский компрессорный завод». Сумма исковых требований — 1,2 млн руб.

Отметим, что АО «Уралкомпрессормаш» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Маневровая, 43. Основной вид деятельности — производство компрессорного оборудования.

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