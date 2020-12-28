На Среднем Урале планируют принять региональный закон о комплексном развитии территорий

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. На Среднем Урале планируют в марте 2021 года принять региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом сообщил журналистам губернатор региона Евгений Куйвашев.



«Обсуждалась [на встрече c зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным] реализация, я считаю, революционного закона, который был принят по комплексному развитию территорий. И мы в марте принимаем уже соответствующий областной закон в развитие», — заявил Е. Куйвашев (цитата по ТАСС).



Марат Хуснуллин отметил, что Свердловская область станет одним из первых регионов в стране, где будет принят соответствующий областной закон.



Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что на Урале уже выбрано 67 площадок для КРТ.



Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию ветхого и аварийного жилья в регионах.



Принятый документ предусматривает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Согласно новому закону, реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Программу планируется проводить на территориях, которые заняты аварийным и ветхим жильем не менее чем на 50%. При этом в границы территории комплексного развития допускается включать как аварийное, так и ветхое жилье, а в случае редевелопмента промышленных зон в границы территории не могут быть включены многоквартирные жилые дома.