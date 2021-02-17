Почти 13 тонн снега вывезли службы благоустройства с улиц Екатеринбурга в минувшие сутки

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021 Дорожно-эксплуатационные службы всех семи административных районов Екатеринбурга переведены на круглосуточный режим работы, только за минувшие сутки с улиц города вывезено почти 13 т снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, днем 18 февраля на расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи было задействовано 177 единиц техники и 374 дорожных рабочих, для предотвращения гололедных явлений на дорогах и тротуарах механизаторы районных ДЭУ использовали 17 т реагента и почти 45 т мелкой щебенки.
В ночь с 18 на 19 февраля в разных районах города работали 283 единицы спецтехники и 108 рабочих. Для обработки проезжей части дорог и тротуаров было использовано почти 39 т противогололедных материалов и 95 т мелкофракционного щебня.
Днем 19 февраля над уборкой дорог и тротуаров трудятся 175 единиц спецтехники и 380 дорожных рабочих.
«Особое внимание коммунальщики обращают на маршруты общественного транспорта, а также подъезды к больницам, школам и детским садам», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в феврале 2021 года службы благоустройства вывезли на утилизацию почти 245 тыс. т снега.
В администрации Екатеринбурга уточняют, что очистка от снега и наледи дворовых территорий — обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Пожелания и замечания по уборке снега и наледи жители Екатеринбурга могут оставлять через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная».
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