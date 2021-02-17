Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 67 коп.

УрБК, Москва, 19.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 19,62 коп., до 73,97 руб., курс евро — на 67,27 коп., до 89,54 руб.
УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. ...12.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2021 года. Курс долл. ...28.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1,15 руб., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 28.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2021 года. Курс долл. ...26.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2021 года. Курс долл. ...18.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2021 года. Курс долл. ...