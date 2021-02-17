Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 67 коп.

УрБК, Москва, 19.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 19,62 коп., до 73,97 руб., курс евро — на 67,27 коп., до 89,54 руб.